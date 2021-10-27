В Оренбургской области отменили особый противопожарный режим, действовавший с мая

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Введенный в мае из-за сухой и жаркой погоды особый противопожарный режим отменили в Оренбургской области после первых сильных осенних дождей. Об этом в среду сообщили журналистам в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

"В связи с изменившимися погодными условиями и стабилизацией обстановки с пожарами согласно постановлению правительства Оренбургской области <…> на территории Оренбургской области отменяется особый противопожарный режим", - сказано в сообщении.

Особый противопожарный режим был установлен на всей территории Оренбургской области 13 мая 2021 года из-за жаркой и сухой погоды. Во время действия особого противопожарного режима запрещалось сжигать траву и иную растительность на земельных участках всех форм собственности, а для посещения лесных массивов было необходимо получать разрешение.