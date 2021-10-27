Власти Приморья упростили получение выплат по уходу за инвалидами

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Парламент Приморского края упростил условия предоставления выплаты ухаживающим за инвалидами I группы. Теперь выплата будет предоставляться без учета степени самообслуживания инвалидов I группы, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Выплата гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, будет назначаться без учета степени ограничения к самообслуживанию инвалида. Изменения в закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" одобрены в среду, 27 октября, депутатами регионального Законодательного собрания", - говорится в сообщении.

В министерстве труда и социальной политики региона разъяснили, что раннее выплаты по уходу назначались, только если инвалид I группы имел третью степень ограничения, что устанавливалось при прохождении медико-социальной экспертизы. До 2005 года этот критерий не фиксировался при выдаче индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида. Оформить выплату по уходу за инвалидами, у которых не было документов о степени ограничения, было невозможно, а для оформления ИПРА инвалиду I группы необходимо было повторно пройти медико-социальную экспертизу, что затруднительно из-за тяжести заболевания.

"При этом первая и вторая степени при I группе инвалидности также создают серьезное ограничение в передвижении. В связи с этим принято решение упростить условия предоставления выплаты ухаживающим за инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, независимо от степени ограничения", - разъяснила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

Выплату по уходу за инвалидами I группы в крае получают почти 630 человек. На эту меру социальной поддержки направлено 58,5 млн рублей.