Кабмин выделил более 47 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило 47,1 млрд рублей Фонду социального страхования на выплату пособий по больничным листам в IV квартале 2021 года.

"Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в среду пресс-служба кабмина.

Решение было принято для того, чтобы не допустить задержку выплат для граждан из-за возросшей нагрузки на бюджет в связи с распространением коронавируса и ростом сезонных заболеваний, пояснили в правительстве.

Мишустин сообщал о направлении средств на эти цели на заседании кабинета министров 22 октября. "Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", - отметил он.

Глава правительства поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые средства.