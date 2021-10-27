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В Нижегородской области за сутки от коронавируса привились около 28 тыс. человек

Для региона это абсолютный суточный рекорд

ТАСС, 27 октября. Максимум по вакцинировавшимся от коронавируса за сутки установили в Нижегородской области. За прошедшие сутки в регионе привились почти 28 тыс. человек. Об этом в своем Instagram сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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"Абсолютный суточный рекорд. За прошедшие сутки в Нижегородской области прошли вакцинацию 27 970 человек. Из них 1-м компонентом - 16 688 человек, 2-м компонентом - 11 282 человека", - написал он.

На сайте регионального Минздрава сообщается, что на 27 октября в регион поступило более 1,6 млн доз вакцины от коронавируса, привились порядка 1,2 млн человек. Как сообщал Минздрав региона, загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 84%, всего в регионе развернуто 9 406 коек. Амбулаторное лечение проходят более 16 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 26 октября в Нижегородской области выявлено более 187,2 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 168,4 тыс. пациентов, еще более 7,5 тыс. человек умерли.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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