План по вакцинации населения от COVID-19 в Тамбовской области выполнили на 60,2%

ТАМБОВ, 27 октября. /ТАСС/. Медики сделали прививки от коронавируса 402 484 жителям Тамбовской области, что составляет 60,2% от плана вакцинации 80% взрослого населения региона. Об этом в среду сообщает региональный оперштаб.

"Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 402 484 человека (60,2% от подлежащего вакцинации населения). Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 371 196 человек", - говорится в сообщении. Всего в Тамбовской области планируется вакцинировать от ковида 660 тыс. человек.

С начала пандемии в Тамбовской области выявлено 47,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, за сутки поставлено 186 новых диагнозов, ежесуточный рост числа заболевших за минувший месяц составил 74%. Выздоровели 44,9 тыс. человек, 1 065 пациентов умерли.

В регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее. Власти Тамбовской области объявили с 30 октября по 7 ноября в регионе нерабочими днями, детские сады и школы отправлены на каникулы. С 1 ноября в регионе вводится система QR-кодов для посещения театров, музеев, бань и заведений общепита.