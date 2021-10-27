В Калуге юнармейцы нарисовали граффити со знаменитым ветераном-зенитчиком

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Активисты движения "Юнармия" нарисовали в Калуге новое граффити с изображением ветерана зенитчика Александра Подвязникова. Об этом в среду сообщили в пресс-службе движения.

"Юные участники движения творчески освоили городское пространство и изобразили на доме номер 6А по улице Платова ветерана Великой Отечественной войны Александра Подвязникова", - говорится в сообщении.

По информации "Юнармии", рядом с фронтовиком изобразили современного героя - обладателя медали "За спасение жизни" активиста движения Дмитрия Калинина.

"Такие акции помогают ребятам дорожить прошлым и уважать его", - приводят в пресс-службе слова лидера "Юнармии" олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.

Всероссийская акция "Граффити Победы" посвящена масштабному проекту Минобороны "Дорога памяти". Рисунки уже появились во многих городах страны: Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Владивостоке, Анапе, Астрахани, Сочи. В середине мая граффити открыли и в Москве, изобразив Народного артиста СССР Василия Ланового.