За неделю число новорожденных с коронавирусом в Оренбургской области увеличилось до шести

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Шестеро детей в возрасте до одного месяца проходят лечение в реанимации Оренбургской детской клинической больницы из-за заражения коронавирусной инфекцией, неделю назад таких пациентов было трое, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова неделю назад в прямом эфире в Instagram сообщила, что трое новорожденных проходят лечение с диагнозом COVID-19 в больницах Оренбургской области.

"[Количество новорожденных с ковидом] увеличилось до шести. Со всей области везут [в Оренбургскую детскую больницу]", - сказала собеседница агентства.

На странице медучреждения в Instagram, сообщается, что один из новорожденных находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как не может самостоятельно дышать. Еще один малыш в возрасте пяти дней попал в реанимацию, потому что родился недоношенным из-за COVID-19 у мамы.

"Оба легких "забиты" у десятидневного ребенка. Отсутствие самостоятельного дыхания сопровождают судороги, ребенку один месяц. Один месяц, поражение легких 40%! А они и так крошечные. Развитие болезни молниеносное! 12 дней и уже обширная пневмония", - приводятся в сообщении данные о еще четырех пациентах реанимации.

По данным Минздрава Оренбургской области на вторник, в регионе официально зарегистрировано 87 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 411 - за прошедшие сутки. Выздоровели 74 984 человека, умерли 2 483 пациента. В стационарах находятся 3 045 человек с диагнозом COVID-19.