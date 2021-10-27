Бастрыкин поручил изучить ситуацию с невозвращением скифского золота Крыму

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

Россия продолжит борьбу за его возвращение в Крым

Скифское золото: Россия продолжит борьбу за его возвращение в Крым

"В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым", - сказала Петренко.

Она подчеркнула, что СК России в рамках правового поля даст должную оценку нарушению интересов государства.

Петренко сообщила, что Бастрыкин также поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и досконально изучить ситуацию.

Коллекция скифского золота, около 2 тыс. артефактов, из четырех крымских музеев была вывезена в Амстердам, где 6 февраля 2014 года открылась выставка "Крым - золото и секреты Черного моря". "Несмотря на то, что представители Российской Федерации и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке", - сказала Петренко.