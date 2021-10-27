Внеплановую проверку качества питания проведут в школах и детсадах Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Администрация Оренбурга поручила провести внеплановую проверку качества питания в школах и детских садах города, сообщила в среду пресс-служба мэрии. Ранее в городе правоохранители пресекли поставку контрафактной молочной продукции, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"По поручению исполняющего обязанности главы Оренбурга Сергея Салмина управление образования города направило всем образовательным организациям письма с указанием провести внеплановые проверки качества питания в пищеблоках и столовых оренбургских школ и детских садов, с учетом эпидемиологической ситуации усилить контроль за работой бракеражных комиссий и рассмотреть возможность вовлечения родителей в их состав", - сказано в распространенном сообщении.

Мэрия также рекомендовала школам и детсадам запросить в комбинатах школьного питания (КШП) подтверждения соответствия, безопасности и проверки качества производимой продукции. По данным местных властей, закупку и поставку продуктов питания в образовательные организации осуществляют КШП, а декларация и сертификат соответствия являются обязательным условием. "Вся продукция в образовательные организации комбинатами школьного питания должна проходить через декларирование и систему контроля "Меркурий", - уточнили в мэрии.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону сообщал, что в Оренбургской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, поставку контрафактной молочной продукции в школы и детские сады региона удалось пресечь. При этом руководители учреждений были введены в заблуждение относительно предмета поставок.

Оперативные мероприятия проводились при содействии сотрудников регионального УФСБ и силовой поддержке Росгвардии России по Оренбургской области. Как ранее сообщало управление образования Оренбурга, в трех школах и пяти детских садах города проходили проверки деятельности комбинатов школьного питания.