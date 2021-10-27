В Воронежской области занято почти 89% коек для лечения детей с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 27 октября. /ТАСС/. Загруженность коечного фонда для детей с COVID-19 в Воронежской областной детской клинической больнице № 2 на утро среды составляет 88,5%. В больнице создан единственный в регионе детский ковидный стационар на 200 мест, из которых занято 177, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения Воронежской области.

"Создано 200 коек для детей с ковидом, занято 177 коек", - сообщила представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на утро вторника в ковидном стационаре для детей было занято 93,5% мест, в нем находились 187 детей.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, в регионе в 57 медицинских учреждениях и в двух учреждениях соцзащиты создано 8 173 койко-мест для пациентов с COVID-19, из них на утро среды занято 88,1%, или 7 206 коек. В регионе от коронавируса привиты 892 065 человек, в том числе двукратно 780 112 (58,8% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек). С начала пандемии в регионе выявлено 150 364 случая заражения коронавирусом, 118 236 человек выздоровели, 6 886 пациентов умерли. Также от ковида в регионе умерли шесть детей в возрасте от 8 месяцев до 16 лет.

С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе ведена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, в том числе культуры, торговли, здравоохранения, соцуслуг и ЖКХ, общественного транспорта, а также предприятий непрерывного и опасного производства. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение. С 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, работают продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, а также работающие по QR-кодам учреждения питания при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы.