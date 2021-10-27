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Сильный снег и ветер до 21 м/с прогнозируют в Якутии в ближайшие сутки

Непогода затронет западные и центральные районы региона

ТАСС, 27 октября. Синоптики прогнозируют в четверг, 28 октября, сильный снег и штормовой ветер в западных и центральных районах Якутии. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В ближайшие сутки, 28 октября, в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Нюрбинском, Сунтарском, днем в Кобяйском районах ожидается усиление западного ветра до 16-21 м/с, днем в Жиганском, Кобяйском районах снег, местами сильный", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в среду в Якутске пройдет небольшой снег, скорость ветра до 5 м/с, температура воздуха - минус один градус.

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