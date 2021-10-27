Систему QR-кодов введут в Алтайском крае с 30 октября

БАРНАУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе с 30 октября начинает действовать система QR-кодов о вакцинации, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"С 30 октября допуск в торговые центры будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: действующего QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или сертификата прививки от COVID-19 на бумажном носителе, действующего QR-кода, которым подтверждается то, что жители перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве документов будут приниматься отрицательные ПЦР-тесты, полученные не позднее, чем за 72 часа. Жителям также предоставили право предъявления кода на электронном устройстве, позволяющем провести сканирование.

"С 15 ноября документы потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, а также на объекты общественного питания. Данные ограничения не распространяются на детей до 18 лет", - подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, в регионе запретили все массовые мероприятия и дискотеки в ночных клубах. Допустили проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах при условии заполняемости объектов не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек. Указом введен запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 часов. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября жителям до 18 лет запретили посещать ТРЦ без сопровождения родителей. Изменения в указ предписывают гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 86 тыс. 306 человек. В крае 691 500 тыс. человек полностью привиты от коронавируса.