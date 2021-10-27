В Воронежской области впервые за месяц свободно более 10% коек для пациентов с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 27 октября. /ТАСС/. Доля свободных больничных коек для пациентов с ковидом в Воронежской области, которая входит в первую десятку российских регионов по числу заболевших, впервые за месяц превысила 10%. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 57 медицинских учреждениях и в двух учреждениях соцзащиты на 8 173 койках. Развертывание дополнительных коек связано с ростом числа заболевших, среди которых отмечается тенденция к развитию осложнений и более тяжелому течению заболевания. По состоянию на 09:00 27 октября в стационарах находится 7 206 заболевших", - говорится в сообщении.

В течение последнего месяца доля занятых коек в области достигала почти 94%. Каждый день в регионе госпитализируют около тысячи заразившихся, а возможности открывать дополнительные места в медицинских учреждениях исчерпаны, и теперь используются помещения социальных учреждений. В последнюю неделю ежесуточно в области открывали от 50 до 130 новых коек для пациентов с ковидом.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 150 364 случая заражения, 118 236 человек уже выздоровели, 6 886 умерли. Вакцинацию от коронавируса завершили 780 112 жителей региона (58,8% от плана).

С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области введены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, развлекательные заведения. Кроме того, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение. Жителям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, для работников ряда сфер введена обязательная вакцинация.