Голикова: в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней будет коротким

"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничительные меры по коронавирусу - прим. ТАСС), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России" в среду.

Голикова отметила, что в России фиксируется достаточно большой рост заболевших и высокий показатель смертности. "Мы должны быть максимально консолидированными и соблюдать те ограничительные меры, которые мы с вами сегодня консолидировано выработали", - сказала она.

Президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ситуации с пандемией коронавируса. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.