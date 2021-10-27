СМИ: на Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства и дискриминацию в их компании

ТАСС, 27 октября. Бывшие сотрудники одной из компаний, которыми владеют Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, подали на них в суд. Как сообщает в среду телекомпания NBC со ссылкой на документы суда, в иске говорится о домогательствах внутри структур, где работали потерпевшие.

Согласно информации телекомпании, два сотрудника, которые работали в семейной компании Цукерберга, обвиняют других работников в причастности к сексуальному домогательству и дискриминации. Согласно документам суда, истцы, являющиеся представителями ЛГБТ-сообщества, подвергались травле из-за своей ориентации, а также из-за цвета кожи.

Крупнейшая из компаний Цукерберга Facebook не участвует в судебном процессе, отмечает NBC. Каких-либо упоминаний о том, что Цукерберг и его жена лично травили подчиненных, в материале нет, однако они являются ответчиками по иску.

В то же время представитель жены Цукерберга заявил, что обвинения не могут быть доказаны.

По информации телекомпании, суд не назначил пока слушаний по этому делу.