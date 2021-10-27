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Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника Лайт" и вакцины против гриппа

В инструкции отмечается, что смешивание вакцины "Спутник Лайт" с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", а также вакцины против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.

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"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится в документе.

При этом в инструкции отмечается, что смешивание вакцины "Спутник Лайт" с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается.

Ранее Минздрав разрешил одновременное применение вакцины "Спутник V" и вакцины против гриппа. Отмечалось, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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