В Крыму выявили максимальное число зараженных коронавирусом с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 670 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 662 случая. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 26 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 670 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 93 984 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки протестированы 10 128 человек. Выздоровевших за сутки - 963.

С начала пандемии в регионе выздоровели около 80 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.