Путин направил приветствие участникам пятого сезона олимпиады студентов "Я - профессионал"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Глава государства посоветовал им не бояться трудностей и смело идти к заветной цели.

"Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей - технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперед, к заветной цели. <...> Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей", - говорится в обращении Путина, текст которого опубликован в среду на сайте Кремля.

По оценке президента, за время существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливой молодежи проявить себя, продемонстрировать способности, обменяться опытом и получить поддержку для реализации намеченных планов.

Глава государства отметил, что участники олимпиады смогут в дружеской и неформальной обстановке обсудить актуальные проблемы, волнующие сегодня молодых людей. "Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы обязательно будут востребованы и в дальнейшем", - добавил Путин.