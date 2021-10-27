Москва и еще три города РФ попали в топ-100 лучших в мире для студентов по версии Studee

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск попали в топ-100 рейтинга лучших в мире для студентов, составляемого британской консалтинговой компанией Studee. Об этом сообщает в среду газета The Times.

Исследование учитывает такие показатели, как средняя стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги. Оценивается также число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество продуктов питания, уровень безопасности и свободы слова.

Лидируют в этом списке Токио, Мельбурн и Сеул. В первую пятерку вошли также Квебек и Аделаида. Москва в этом рейтинге на 84-м месте, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск замыкают этот рейтинг, находясь на 98-м, 99-м и 100-м местах соответственно.

Лучшим студенческим городом Европы признан Дублин, занимающий в списке топ-100 13-ю строчку.

По словам главы Studee Джины Гавиланес, "решение о том, где поступить в университет, - важный шаг", и у молодых людей различные запросы. "Мы считаем, что каждый студент должен иметь возможность учиться за границей, и понимаем, насколько сложно для иностранных учащихся найти жилье, соответствующее их потребностям", - сказала она. Методика рейтинга компании основана на ряде показателей, в том числе "стоимости жизни, аренды жилья и ноутбуков" и удобстве питания.

С учетом всех категорий победителем в списке европейских городов вышел Дублин, подчеркнула Гавиланес. Однако составители "осведомлены и о нынешних проблемах с размещением студентов в этом городе, что связано с COVID-19" и призывают "правительство Ирландии принять меры и изучить все доступные варианты размещения учащихся", добавила руководитель Studee.