На Украине еще семь областей попали в красную зону из-за коронавируса

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Красный уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса вводится еще в семи регионах Украины. Об этом сообщил в среду министр кабинета министров Олег Немчинов.

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"Государственная комиссия решила установить с 30 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", - написал он в Telegram-канале.

Пока красная зона установлена в восьми областях. Таким образом, самый высокий уровень карантина - красный - с этой субботы будет действовать на большей части территории Украины.