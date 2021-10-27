Власти Крыма не планируют вводить локдаун и блокпосты

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Крыма не планируют вводить локдаун, а также блокпосты по примеру Севастополя. Об этом в среду заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности [закрывать] все учреждения, бизнес и т. д. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране, но тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. [Смысла] отгораживаться не вижу", - сказал Аксенов, уточнив, что блокпосты введены не будут.

По словам Аксенова, что ситуация с распространением коронавируса в регионе во многом зависит от сознательности жителей Крыма. "Запретительными мерами подавляющее большинство моментов мы пресечь не можем. Поэтому еще раз призываю: вакцинируйтесь, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, особенно в общественном транспорте", - добавил глава Крыма.

Экспресс-тесты в Крыму

Власти Крыма планируют ввести экспресс-тестирование от коронавируса после того, как их производство будет запущенно в республике. Об этом журналистам сообщил глава региона.

"У нас одна из компаний заявилась на реализацию инвестиционного проекта - производство тестов, которые сертифицированы и приравнены к ПЦР Роспотребнадзором. Если такое производство будет запущено, ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей. <…> Считаем, что если вооружить врачей, даже на плановые выезды, <… > [ведь их] точность высока, может поможет разрядить ситуацию", - сказал Аксенов.

Экспресс-тестирование планируют также использовать в аэропортах, гостиницах и при въезде в республику во время туристического сезона 2022 года.

"У нас задача - подготовиться к сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, что были приняты ранее и организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. <…> Экспресс-тесты, на мой взгляд, позволят эту проблему в какой то части решить", - добавил он.

Ранее власти Крыма и компания WhiteProduct подписали соглашение о запуске на полуострове производства экспресс-тестовых систем, позволяющих выявлять инфекционные заболевания, в том числе COVID-19, с точностью порядка 98%. В пресс-службе Корпорации развития Крыма ранее сообщали о готовящемся подписании и планах запустить производство новых экспресс-тестов в течение полутора месяцев.

С начала пандемии в Крыму заразились более 93 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти республики объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер, в том числе туризма.