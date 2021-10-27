Останкинская башня окрасится в красный цвет в День борьбы с инсультом 29 октября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сердце с белыми очертаниями на красном фоне появится на Останкинской телебашне в поддержку акции по борьбе с инсультом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"В 18:00 мск 29 октября на медиафасадах Останкинской башни начнет пульсировать сердце с белыми очертаниями на красном фоне. В этот же день красным цветом загорятся подсветки телебашен РТРС в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, Твери, Самаре, Перми, Туле, Челябинске и других городах", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что красная подсветка телебашен зажжется в поддержку акции "Оденься в красное!", приуроченной ко Дню борьбы с инсультом. "Акцию ежегодно проводит Российское кардиологическое общество (РКО), чтобы повысить уровень осведомленности населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Красный цвет обозначает тревогу, вызванную стремительным ростом смертности от заболеваний системы кровообращения", - заключили в пресс-службе РТРС.