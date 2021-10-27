Глава ФНПР высказался за введение обязательной вакцинации от ковида в России

"Мы еще в июле выпустили такое обращение, в котором призываем всех и работодателей и работников соблюдать все меры рекомендуемые эпидемиологические, всем прививаться. Но там же было еще и обращение о том, что необходимо (прививаться - прим. ТАСС), <…> что это все добровольно. Наступает такой момент, [когда] от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит человеческой популяции в нашей стране", - сказал он в среду на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

Он добавил, что отказ от вакцинации, а также рост заболеваемости и смертности от ковида ведут к чрезвычайной ситуации в стране. "Надо принимать в этом [положении] чрезвычайные меры. А потом, когда все это схлынет, снова перейдем к демократии", - подчеркнул Шмаков.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ФНПР обращались в правительство РФ с просьбой принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.