В Приангарье дадут выходные работникам госструктур, сделавшим прививку в нерабочую неделю

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области решили предоставить два дополнительных выходных работникам государственных учреждений и госслужащим, которые в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Два дополнительных выходных будут предоставляться работникам государственных учреждений, а также госслужащим, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) от COVID-19 во время нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября. Распоряжение о дополнительных мерах стимулирования вакцинации подписал глава региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.

Выходные дни будут давать по письменному заявлению сотрудника и при предъявлении справки о вакцинации или ревакцинации. Такие же меры стимулирования рекомендовано ввести в муниципалитетах и на предприятиях.

По данным регионального оперштаба на 27 октября, в Иркутской области подтверждено 120 313 случаев заражения. В больницах находится 4 681 пациент. За время пандемии в регионе выздоровели 106 249 человек, умерли 5 393. Вакцинированы 726 860 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 584 352, или 58% от плана.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября в Иркутской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма. С 30 октября вводится система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных непродовольственных магазинов. Также будет приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.