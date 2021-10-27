Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 81 тыс. с начала пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 259, превысив с начала пандемии показатель в 81 тыс., сообщил в среду оперативный штаб региона.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза.

"81 111 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 27 октября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 259 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах Югры", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 75,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 300 умерли.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы.

С 30 октября по 8 ноября в ХМАО зрелищно-развлекательные мероприятия не будут проводиться в заведениях общепитах по ночам. Деятельность детских игровых комнат и кальянных запрещается в ХМАО до конца 2021 года. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.