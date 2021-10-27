Оперштаб не принимал решение о продлении нерабочих дней в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю в Свердловской области не принято, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

В среду агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник сообщало, что руководство региона рассматривает вариант с продлением нерабочих дней на неделю, до 15 ноября.

"Все решения, касающиеся мер профилактики и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, после всестороннего обсуждения экспертами закрепляются решениями оперштаба. Если решение о продлении периода нерабочих дней будет принято, об этом - как и о любом другом - все будут незамедлительно проинформированы", - сообщили в оперштабе в ответ на вопрос о продлении нерабочих дней.

Президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни из-за ситуации с пандемией коронавируса, в Свердловской области они продлятся с 30 октября до 7 ноября.

По данным на 26 октября, общее количество заболевших за всю пандемию в регионе составило 153 890 человек, выписаны 139 538, умерли 7 318. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, полный курс вакцинации прошли почти 1,4 млн жителей региона, коллективный иммунитет составляет 40,3%.