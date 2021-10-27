Бизнес предложил сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной и бесплатной во всех клиниках

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко с предложением сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех граждан и бесплатной даже в частных клиниках. Об этом говорится в соответствующем письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем, что с целью наиболее эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции необходимо принятие следующих мер: вакцинация должна носить обязательный всеобщий характер и осуществляться бесплатно не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках", - говорится в письме.

Авторы обращения отметили, что контроль за темпами вакцинации является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса. Опыт зарубежных стран также свидетельствует о том, что высокие темпы иммунизации позволяют наиболее результативно противодействовать пандемии. Благодаря этому многие страны ослабили ограничения из-за коронавируса, а некоторые отменили их полностью. По мнению ассоциаций, в сложившейся ситуации также необходимо не допустить закрытия розничных точек предприятий торговли.

"Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30-50% собственной годовой выручки, поэтому закрытие розничных точек в данный период окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом", - объясняется в обращении.

Работа розничных организаций может осуществляться в соответствии с регламентом функционирования предприятий торговли в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, подчеркнули в АКОРТ и АКИТ. В частности, согласно регламенту, работники предприятий торговли и посетители магазинов должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, при этом продавцы вправе не обслуживать покупателей без масок. В магазинах должна регулярно проводиться дезинфекция, а посещение предприятия представителями поставщиков, партнеров и прочих организаций должно быть максимально ограничено.

В среду газета "Известия" сообщила, что АКОРТ и АКИТ предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, а также перейти к фактически обязательной и всеобщей вакцинации для борьбы с коронавирусом.