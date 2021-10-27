Волонтеры помогли провести почти 100 мероприятий в рамках юбилея Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. волонтеров отобрали по программе "Волонтеры 800" для помощи в проведении мероприятий в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Добровольцы уже приняли участие в почти 100 проектах, часть из которых - социальные, сообщили в пресс-службе "Центра 800".

"С начала года на текущий момент "Волонтеры 800" приняли участие в 97 проектах, некоторые из них длились неделями, некоторые месяцами. Было 82 событийных проекта и 15 социальных. Общее время смен волонтеров в совокупности составило более чем 60 тыс. часов", - сообщили в пресс-службе.

Волонтеров отбирали в два этапа: интервьюирование и общая 12-часовая подготовка, которая включала в себя ключевые моменты добровольческой деятельности в рамках событийных и социальных направлений.

"По итогам было получено 2 100 заявок на сайт, проведено 1 600 интервьюирований и 13 потоков общей подготовки - это 1 150 человек. По результатам дальнейшего тестирования в основной состав было отобрано 1 050 человек, в резервный - 100. Заявки поступили из более чем 40 городов России и <...> 15 стран. Что говорит о большом интересе к данному проекту", - отметили в пресс-службе.

21 августа на юбилее города задействовали максимальное количество волонтеров одновременно - 400 человек. Среди крупных мероприятий, на которых понадобилась помощь, "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов, Российская студенческая весна, чемпионат Европы по современному пятиборью, фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов". Волонтеры также помогут провести в Нижнем Новгороде мероприятия в рамках "Новогодней столицы России - 2022".

В качестве мотивации участникам проекта "Волонтеры 800" предоставляли персональную брендированную экипировку и сувениры. На время празднования юбилея в 2021 году они получили транспортную карту, бесплатные билеты в культурные учреждения города, на спортивные и развлекательные события, экскурсии и внутренние события волонтерского движения.

По предположениям историков, Нижний Новгород был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий, в том числе федерального уровня. Больше половины из них - события из сферы культуры.