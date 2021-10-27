Комитет Думы поддержал штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.

Документ внесли в Госдуму в июле депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей. Проект также вводит административное наказание за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 150 тыс. рублей.

Кроме того, в КоАП предлагается прописать штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан они могут составить до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. За ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, а также их использование в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах без лицензии или с нарушением требований предлагается для должностных лиц ввести штраф до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей. Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Поправка ко второму чтению

Ранее Бурматов сообщил, что в случае принятия законопроекта в первом чтении он внесет ко второму поправку о штрафах за организацию и проведение боев животных или других мероприятий, которые включают в себя нанесение травм и увечий животным или иное жестокое обращение с ними, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Согласно поправке, за такое правонарушение гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предлагается штрафовать в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а штраф для юридических лиц может составить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Также проектом статьи предусматривается возможность конфисковать животное.