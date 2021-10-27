Фальков заявил, что олимпиада "Я - профессионал" позволяет студентам сделать карьеру

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" поможет участникам сделать блестящую карьеру еще в период обучения в вузе, поскольку позволяет им продемонстрировать свои таланты работодателям. Об этом сообщил в среду глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной открытию пятого сезона проекта.

"Это площадка, где, с одной стороны, крупнейшие корпорации, научные организации, сами вузы видят таланты. С другой стороны, у талантов, начиная с момента еще обучения, третий-четвертый курс или магистратура - первый-второй курс, есть возможность сделать блестящую карьеру, хорошую карьеру", - отметил Фальков.

По его словам, олимпиада позволяет работодателям увидеть таланты студента, чего он стоит. Кроме того, проект уже имеет системное влияние на вузы, побуждает их конкурировать между собой за олимпиадников.

"Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.