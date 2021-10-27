В Воронежской области привили от коронавируса почти 60% взрослого населения

ВОРОНЕЖ, 27 октября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Воронежской области сделали более 904 тыс. человек, это 59,6% взрослого населения региона. За последнюю неделю число привитых выросло почти на 75 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"К утру среды, 27 октября, число привитых от коронавируса жителей региона: 904 409, в том числе двукратно 786 795. Число проведенных за сутки инъекций - 19 027", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в регионе планируют привить 1 516 376 человек, или 80% взрослого населения.

По данным пресс-службы правительства региона на 20 октября, в Воронежской области прививку от коронавируса сделали 829 736 человек, в том числе двукратно 749 799, что составляло 54,7% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Всего в регионе более 2,3 млн жителей.

С начала пандемии в области выявлено 151 118 случаев заражения коронавирусом, 118 407 человек выздоровели, 6 959 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе создано 8 173 койко-места для лечения пациентов с ковидом, из них на утро среды занято 88,1%, или 7 206 коек.

В Воронежской области ведена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, в том числе культуры, торговли, здравоохранения, соцуслуг и ЖКХ, общественного транспорта, а также предприятий непрерывного и опасного производства. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение. С 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, работают продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, а также работающие по QR-кодам учреждения питания при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы.