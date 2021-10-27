Трутнев заявил, что четырем регионам ДФО необходимо ускорить темпы вакцинации населения

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области должны увеличить темпы вакцинация жителей регионов. Сейчас в этих субъектах привито менее 62% населения, сообщил в среду вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"У нас есть отстающие: Приморский край - 47% вакцинации, Камчатский - 50%, Еврейская автономная область - 56,7%, Хабаровский край - 62%", - сказал Трутнев во время заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Вице-премьер добавил, что коронавирус продолжает влиять на экономику регионов, из-за сложной эпидемической ситуации закрываются предприятия. В связи с этим, как отметил Трутнев, необходимо принять меры, чтобы быстрее справиться с пандемией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 244,2 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 316 019 случаев заражения, выздоровели 7 213 584 человека, умерли 232 775. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.