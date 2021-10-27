По мнению 54,2% россиян, IT-специалисты выигрывают от коронавирусных ограничений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Более половины россиян (54,2%) уверены, что IT-специалисты выигрывают от ограничений, связанных с пандемией. Об этом говорится в исследовании компании GeekBrains, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Более половины опрошенных россиян (54,2%) считают, что от локдауна выигрывают специалисты из сферы IT. 19,1% респондентов не видят в данной ситуации победителей. 11,1% назвали в качестве выигравших от ограничений представителей digital-профессии, а 9,5% - обслуживающий персонал. 4,7% полагают, что преимуществом обладают государственные служащие, а 1,4% - частные предприниматели", - говорится в исследовании.

Уточняется, что 50,3% работали, 35,6% учились онлайн в прошлые нерабочие дни. Также среди респондентов популярным ответами стали времяпрепровождение с семьей, занятия хобби, просмотр сериалов или фильмов и уборка.

Говоря о своем бюджете, у 35,7% опрошенных не изменился, 27,2% испытывают различные трудности с бюджетом, 21,9% стали больше экономить или откладывать сбережения, у 10% доходы увеличились, у 5,2% - траты, 4,6% сообщили, что денег не осталось совсем, 3,9% стали откладывать сбережения, 2,9% взяли кредит, 1% начал тратить сбережения.

Об исследовании

Образовательная платформа GeekBrains изучила отношение россиян к локдауну и его последствиям. Исследование проведено в октябре 2021 года. В опросе приняли участие более 4,5 тыс. респондентов.