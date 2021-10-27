В Дагестане пройдет третий международный урбанистический форум

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Третий международный урбанистический форум "Дагестан: новые сценарии развития" пройдет в 28 октября на площадке исторического парка в Махачкале. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе мультимедийного комплекса.

"28 октября в Махачкале на площадке Исторического парка "Россия - моя история" состоится III Международный урбанистический форум "Дагестан: новые сценарии развития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами форума выступает региональное правительство, и Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан.

"Урбанистический форум - это ежегодное мультиформатное событие, посвященное вопросам комплексного развития территорий, современного проектирования, инструментам создания и развития комфортной и современной городской среды. Также в течение нескольких дней пройдут мастер-классы: "Культурное наследие как вызов и ресурс развития города. Роль комплексного подхода при функциональном программировании городской среды", "Современные подходы к работе с историческим и культурным наследием городов и регионов", - добавили в историческом парке.

Уточняется, что в рамках форума состоятся пленарная сессия, дискуссии, аналитическая сессии.