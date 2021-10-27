СМИ: инициаторы создания центра Эрмитажа в Барселоне подали в суд на мэрию города

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Инициаторы создания центра Государственного Эрмитажа в Барселоне решили обратиться в суд из-за отказа мэрии каталонской столицы в строительстве филиала в районе местного порта. Об этом сообщило агентство EFE.

Предприятие Hermitage Barcelona, которое занимается вопросом продвижения создания центра в испанском городе, подало обжалование против решения властей Барселоны. Инициаторы строительства филиала Эрмитажа напомнили, что в мае текущего года совет директоров порта Барселоны поддержал инициативу по созданию в гавани центра.

В Hermitage Barcelona уточнили, что в течение последних 10 лет предприятие на постоянной основе поддерживало диалог с портовыми властями и мэрией каталонской столицы. Инициаторы создания центра также уточнили, что "изменили и адаптировали проект к предъявляемым к нему требованиям". При этом, несмотря на трудности, в Hermitage Barcelona добавили, что "продолжают делать ставку" на Барселону.

В 2012 году директор музея Михаил Пиотровский и советник по культуре при правительстве Каталонии Ферран Маскарелл подписали соглашение о намерении создать центр "Эрмитаж-Барселона". Предполагалось, что Эрмитаж будет проводить там выставки из собственного собрания, коллекций других музеев, а также произведений современных российских художников.

Ранее в мэрии Барселоны сообщили, что городское руководство запросило четыре доклада по вопросу целесообразности создания центра Эрмитажа в портовой части города. В результате, как подчеркивали власти, полученные данные говорили не в пользу размещения филиала в этой зоне. 26 мая текущего года совет директоров порта Барселоны поддержал создание центра Эрмитажа в районе гавани, из-за чего, по данным газеты La Vanguardia, власти города уже обратились в суд. На фоне сложившейся ситуации свою заинтересованность в размещении центра Эрмитажа уже озвучили другие испанские города.

Создание центров-спутников в России и за рубежом является частью программы "Большой Эрмитаж", включающей проекты создания новых фондохранилищ, галерей, выставочных центров и новые электронные формы общения музея со своими посетителями.