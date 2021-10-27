Турчак поручил единороссам в регионах поддержать волонтеров, работающих в пандемию

"На днях была перезапущена работа волонтерских штабов акции "Мы вместе", прошу всех наших коллег (секретарей региональных отделений, руководителей региональных исполкомов) вновь предоставить коллегам [волонтерам] всю необходимую инфраструктуру для организации совместной работы", - сказал Турчак в среду в ходе онлайн-совещания с представителями регионов.

Он отметил, что сейчас, во время ухудшения эпидситуации во всех регионах страны, система здравоохранения столкнулась с пиковыми нагрузками. "В некоторых регионах не хватает коек, оборудования, людей, транспорта. В этой ситуации необходимо мобилизовать силы и ресурсы для помощи нашим гражданам и медработникам", - подчеркнул Турчак.

Направления помощи

По его словам, мониторинг в регионах показал, что наиболее востребованными являются четыре основных направления: помощь волонтеров непосредственно в самих медицинских организациях (регистрация, сопровождение пациентов, термометрия на входе, помощь с заполнением документов, работа в кол-центре, маршрутизация пациентов в прививочных пунктах), помощь с подвозом врачей до больниц и до пациентов, возвращение врачей домой. "Третье [направление] - это доставка лекарств, продуктов, предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и группам риска, кто ушел на самоизоляцию. Четвертое направление - это помощь врачам и медицинским организациям: горячие обеды, поставка и помощь в приобретении оборудования там, где такая возможность у наших региональных отделений есть", - сказал Турчак.

Он также обратил внимание на закупку и поставку средств индивидуальной защиты. "Помимо этого практически в каждом регионе есть индивидуальные запросы на выполнение тех или иных видов работ, помощи. Вся информация в партии собрана, мы ее обязательно передадим и каждый запрос обязательно должен быть отработан", - подчеркнул Турчак.

Политик убежден, что результат, который "Единая Россия" показала на сентябрьских выборах связан в том числе с волонтерской деятельностью. "Единая Россия" была и остается единственной политической силой, которая с первых дней пандемии вышла на передовую и оказывала помощь нашим гражданам. Мы объединили порядка 100 тыс. неравнодушных помощников, активистов разного возраста, профессий, взглядов, всеми ими двигает желание помогать. Многие волонтеры пополнили ряды наших депутатов как регионального, так и федерального уровня. Люди нам поверили, и сейчас мы должны это доверие оправдать", - сказал Турчак.

Он обратился к коллегам с просьбой лично включиться в работу волонтерских центров. "Возвращаемся в режим штабной работы, как это было в период третьей волны. Наши селекторы будут проходить еженедельно, будем подводить промежуточные итоги. Важно именно сейчас <...> оказать помощь медикам, гражданам. Неизвестно, сколько эта волна будет продолжаться, поэтому нашу работу будем осуществлять в ежедневном режиме", - подчеркнул Турчак.

Волонтерские центры

Турчак попросил загружать депутатов Госдумы от "Единой России" на региональной неделе работой волонтерских центров "Мы вместе". "Прям загружайте их. У них есть техзадание, что они должны сделать в эту неделю, две основные темы. Одна - это работа волонтерских центров в регионе. Независимо от того, депутат-одномандатник или избирался по списку. Вторая задача - после принятия федерального бюджета в первом чтении разъяснение того, что было принято, что партия готовит в рамках пакета поправок по бюджету ко второму чтению", - сказал он.

Так Турчак отреагировал на призыв депутата, руководителя платформы Добро.рф Артема Метелева к коллегам из Думы принять активное участие в работе региональных волонтерских штабов "Мы вместе".

По словам Метелева, депутаты довольно "ресурсные люди". "Могут помогать не только руками, могут помогать где-то деньгами, машинами, звонками бизнесменам и так далее", - пояснил Метелев, добавив, что сегодня парламентарии получат подробную инструкцию и контакты координаторов волонтерских штабов, к которым можно присоединиться.

"У нас в понедельник начинается региональная неделя. Минимум 15 человек уже высказали свою готовность помочь. Думаю, что это тоже поможет нам в работе", - сказал Метелев. Во вторник он обратился к депутатам в ходе пленарного заседания Госдумы с просьбой помочь волонтерским центрам.