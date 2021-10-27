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Пандемия COVID-19

Песков: вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется

Пресс-секретарь президента также заявил, что "закрытие границ регионов - это то, что является абсолютно последней мерой", и такая мера "не приветствуется"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Запретов на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни нет, и вводить их не планируется, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия [в нерабочие дни в октябре-ноябре]. Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но с другой стороны, это [поездки] не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя вопрос передвижений по стране, он также добавил, что "закрытие границ регионов - это то, что является абсолютно последней мерой", и такая мера "не приветствуется".

Также Песков заявил, что в Кремле надеются, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации по ковиду в России.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации. При этом руководители регионов могут на свое усмотрение принимать решения о досрочном введении или продлении режима нерабочих дней с учетом актуальной обстановки на своих территориях. Нерабочие дни вводятся с сохранением для работников зарплаты.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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