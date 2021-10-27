Более 12 млн ПЦР-исследований на COVID-19 провели в Подмосковье

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свыше 12 млн ПЦР-исследований для выявления случаев заражения новой коронавирусной инфекцией провели в Московской области с начала пандемии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Минздрава.

"ПЦР-исследование является одним из основных методов диагностики COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе было выполнено свыше 12 млн ПЦР-исследований", - сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что ПЦР-исследования на коронавирус проводятся бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания.

"Последние полтора месяца мы наблюдаем рост числа новых случаев COVID-19 в Подмосковье. ПЦР-диагностика позволяет выявить коронавирусную инфекцию в организме у пациента. Для проведения лабораторных исследований в Подмосковье работают 12 гослабораторий, которые выполняют порядка 30-35 тыс. тестирований в сутки", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 507 883 случая заражения, в том числе 2 670 за последние сутки, выздоровели 435 996 человек, умерли 8 595. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 3 714 515 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.