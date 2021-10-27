Очередную партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Никарагуа

МЕХИКО, 27 октября. /ТАСС/. Власти Никарагуа получили 896 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил во вторник правительственный портал El 19 Digital.

"Эта вакцина будет применяться строго для лиц в возрасте от 18 до 29 лет, а также для ранее не вакцинированных лиц от 30 лет и старше", - пояснила сетевому изданию министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес.

Всего, начиная с 15 октября, в страну поставлено 3 680 000 доз препарата "Спутник Лайт". Ранее Никарагуа получила по 220 тыс. доз первого и второго компонентов российской вакцины "Спутник V".

В республике также используются вакцины Covishield и AstraZeneca. По данным властей, с начала пандемии в Никарагуа заразились коронавирусной инфекцией 16 422 человека, 207 умерли от последствий заражения.