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Пандемия COVID-19

Очередную партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Никарагуа

Министр здравоохранения страны Марта Рейес сообщила, что препарат будут применять строго для людей в возрасте от 18 до 29 лет, а также для ранее не вакцинированных людей от 30 лет и старше

МЕХИКО, 27 октября. /ТАСС/. Власти Никарагуа получили 896 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил во вторник правительственный портал El 19 Digital.

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"Эта вакцина будет применяться строго для лиц в возрасте от 18 до 29 лет, а также для ранее не вакцинированных лиц от 30 лет и старше", - пояснила сетевому изданию министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес.

Всего, начиная с 15 октября, в страну поставлено 3 680 000 доз препарата "Спутник Лайт". Ранее Никарагуа получила по 220 тыс. доз первого и второго компонентов российской вакцины "Спутник V".

В республике также используются вакцины Covishield и AstraZeneca. По данным властей, с начала пандемии в Никарагуа заразились коронавирусной инфекцией 16 422 человека, 207 умерли от последствий заражения.

Теги
НикарагуаПандемия COVID-19
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