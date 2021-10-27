Архангельская область будет сотрудничать с Израилем в сфере медицины

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Архангельская область будет сотрудничать с Израилем по телемедицинским технологиям и обучению студентов медицинских вузов, сообщила в среду пресс-служба администрации региона по итогам визита в Архангельск делегации генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге.

"Обсудили вопросы возможного обмена студентами и клиническими ординаторами: у ребят появится возможность получить бесценный опыт и узнать, как работает система здравоохранения в разных странах... Вторая точка взаимодействия - развитие телемедицинских технологий для повышения качества медицинской помощи пациентам с ожирением и онкозаболеваниями", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава области Александр Герштанский отметил, что израильские медики являются ведущими специалистами в лечении этих видов патологии. "Мы предварительно договорились, что будем связываться с зарубежными коллегами для обсуждения сложных клинических случаев посредством телемедицины, - приводит пресс-служба слова Герштанского. - Также израильские специалисты будут давать мастер-класс нашим медикам по оперативным вмешательствам".

Генеральный консул Израиля Ури Резник также познакомился с имеющимся в Архангельской области опытом международного сотрудничества в сфере медицины.