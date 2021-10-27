Число вакансий для участников олимпиады "Я - профессионал" выросло в 2,5 раза

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Количество доступных вакансий для участников одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", олимпиады "Я - профессионал", в пятом сезоне выросло более чем в 2,5 раза, превысив 1 тыс. Об этом журналистам в среду сообщила руководитель олимпиады Валерия Касамара.

"Во-первых, у нас в 2,5 раза выросло число вакансий, сейчас их уже более 1 тыс. Это, конечно, очень сильно расширяет возможности ребят выбирать. Поскольку выбор молодого поколения фактически является одной из значимых ценностей, мы предоставляем этот выбор", - сказала Касамара.

Согласно представленной ею презентации, в новом сезоне олимпиады для участников будут доступны 1 068 вакансий.

"Сейчас мы просто видим рост и по количеству вакансий, особенно по региональным. Для нас тоже это было принципиально важно, потому что ребята всегда жаловались, что в Москве и Санкт-Петербурге так много всего, а в наших родных регионах [вакансий] не хватает. Сейчас получается, что можно жить в своем родном регионе и благодаря тому, что меняется и рынок труда, и работодатели, оставаясь в своем городе, быть сотрудником крупной столичной компании", - пояснила Касамара.

Также она отметила, что теперь претендовать на карьерную стажировку могут победители олимпиады не только прошлого года, но и всех предыдущих сезонов. В настоящее время 60 российских вузов подали заявки на то, чтобы курировать те или иные направления в новом сезоне, добавила Касамара. Кроме того, в новом сезоне олимпиады определен ряд новых направлений, среди которых: "Классный руководитель", "Технологии медицины будущего", "Генетические технологии", "География", "Мировой океан", "Цветная металлургия", "Лингвистика", "Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий", "Современные технологии библиотечной информационной деятельности". Всего будут организованы 72 направления для участников. Регистрация участников нового сезона начинается с 27 октября и закончится 7 декабря. С 10 по 26 декабря будет проходить отборочный этап.

Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2 030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.