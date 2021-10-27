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Сенатор от КБР Ульбашев награжден медалью Столыпина за заслуги в законотворчестве

Мухарбий Ульбашев назначен сенатором от парламента КБР 23 сентября 2019 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина сенатор от Кабардино-Балкарии (КБР) Мухарбий Ульбашев награжден медалью П. А. Столыпина II степени. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портал правовой информации в среду.

"За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, наградить медалью Столыпина П. А. II степени сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти КБР, заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ульбашева Мухарбия Магомедовича", - гласит текст документа.

Мухарбий Ульбашев назначен сенатором от парламента КБР 23 сентября 2019 года, срок его полномочий завершается в сентябре 2024 года, в момент окончания полномочий законодательного органа Республики.

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