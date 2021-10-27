В Минобрнауки рассказали о программе "Стартап как диплом"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Программа "Стартап как диплом" поможет российским студентам принимать осознанные решения в вопросе трудоустройства после окончания обучения в вузе. Об этом сообщил в среду заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров.

"Мы внедряем подходы, связанные с изменением подходов к защите дипломов. Отдельная программа, которая уже реализуется, мы ее развиваем, это "Стартап как диплом". Когда молодые люди в рамках образования проходят дополнительную подготовку в рамках проектного менеджмента, реализации инициатив, идей. И это целый комплекс мер по ходу обучения как создание возможности получения в ходе образования дополнительных средств в виде профильных грантов. Чтобы к концу своего обучения молодые люди могли принимать осознанные решения, куда они могут пойти работать", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

Гуров также напомнил, что при поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. На пилотном этапе в 2022-2024 годах будет запущена сеть из 15 таких студий, в которых пройдут обучение команды и будут сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах.

"Одна из важных вещей - это развитие технологического предпринимательства. Отдельно программу мы реализуем, в следующем году планируем начать создание 15 крупных студий на базе образовательных организаций. Важной составляющей является, конечно, коллаборация с крупными работодателями и корпорациями в работе данных направлений", - подчеркнул он.