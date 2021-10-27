Более 80% сотрудников "Камаза" вакцинировались от COVID-19

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Более 28 тыс. сотрудников "Камаза" полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба компании в среду.

"По данным службы персонала "Камаза", к этому дню первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 30 804 человека, что составляет 85,7% от среднесписочной численности сотрудников. Вторым компонентом привиты 28 786 камазовцев (80%)", - говорится в сообщении.

В дочерних предприятиях "Камаза" также ведется работа по вакцинации персонала. "Так, на площадках автогиганта в Башкирии - ПАО "НЕФАЗ" и Туймазинском заводе автобетоновозов (ПАО "ТЗА") вакцинированы 53,6% и 69,4% персонала соответственно", - сообщает пресс-служа.

В ПАО "Тутаевский моторный завод" (ТМЗ) в Ярославской области вакцинировано на сегодня 49,7% персонала. На предприятиях группы "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ) - 66%, в ООО "Димитровградский литейный завод" (ООО "ДЛЗ") - 66,1%.