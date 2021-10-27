Литва начала установку сегментов четырехметрового заграждения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Установка сегментов четырехметрового заграждения из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока, начата на литовско-белорусской границе, через которую в Литву через Белоруссию с начала года проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом в среду сообщила государственная энергетическая компания Epso-G, которую правительство выбрало подрядчиком по осуществлению проекта.

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"В первую очередь заграждением закрываются наиболее проблемные участки границы, протяженность которых составляет около 100 км. До конца текущего года здесь будет натянута колючая проволока, а до конца апреля установлено четырехметровое заграждение", - говорится в сообщении.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Белоруссией. На этом рубеже Литва решила построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. Применяется так называемая концертина - специфическая проволока с острыми лезвиями, используемая армией.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.