Власти ЯНАО сократили наполняемость общепита и учреждений культуры до 50%

ТАСС, 27 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за угрозы распространения коронавируса сократили максимальную наполняемость предприятий общественного питания и учреждений культуры с 75% до 50%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Сегодня на совещании при губернаторе ЯНАО принято решение ужесточить контроль за соблюдением на Ямале противоэпидемических норм. Кроме того, для предприятий общественного питания и учреждений культуры будет предписано ограничить заполнение мест в помещениях 50 процентами вместо 75, как было утверждено ранее", - говорится в сообщении.

При этом организаторам мероприятий, семинаров, совещаний, которые можно провести онлайн-режиме, рекомендовано избрать именно такую форму.

На Ямале проходит активная вакцинация от коронавируса: в среднем ежесуточно прививку делают 1,5-2 тыс. ямальцев. Полностью завершили курс вакцинации более 182 тыс. человек. Свыше 11,5 тыс. прошли ревакцинацию.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заражения ковидом каждые сутки, за последние выявлено новых 134 случая. В регионе введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а также с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам - в культурные, досуговые и спортивные заведения.