Пять семей разместили в ПВР после взрыва газа в жилом доме в Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Пять семей размещены в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва бытового газа, произошедшего 26 октября в жилом доме в Балтийске Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в администрации муниципалитета.

"Пять семей размещены в пункте временного размещения в отеле. Четыре семьи были размещены во вторник, еще одна - сегодня. Всего 12 человек, пятеро из них - дети", - сказал представитель администрации, добавив, что люди обеспечены всем необходимым, включая питание.

В пресс-службе городского округа также уточнили, что четыре семьи поселены в гостиницу "Волна", еще одна - в гостиницу "Балтика".

Как сообщалось ранее, взрыв газа произошел в квартире на первом этаже газифицированного многоквартирного жилого дома 1972 года постройки. Погибших и пострадавших нет. Конструктивная безопасность здания не нарушена. По данным горадминистрации, повреждены окна в пострадавшем и двух соседних домах. Восстановление общего имущества проведут за счет регионального и местного бюджетов в ближайшее время.

Региональным следственным управлением СК РФ после происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Прокуратура области проводит проверку требований действующего законодательства в действиях управляющей компании, обслуживающей пострадавшее здание, и компании - поставщика газа.