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Лаврову в Норвегии подарили графин для виски со скандинавскими изображениями

Также главе МИД России подарили книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову графин из синего стекла для виски с изображениями из скандинавской мифологии, а также книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах".

Встреча Лаврова с Олсеном состоялась 26 октября на полях министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсё. "Это для виски или для воды?" - спросил Лавров про графин. "Для виски", - ответил ректор.

Вручая подарок, ректор Арктического университета Норвегии отметил, что "стремление главы МИД РФ включить проблемы Севера в международную политическую и научную повестку дня послужило источником вдохновения для всего исследовательского сообщества в университете".

"Это первая за последние 10 лет речь гражданина страны - члена НАТО, в которой не осуждалась Россия и не обвинялась в насаждении агрессии в отношении цивилизованного мира", - поблагодарил Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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