Турция подписала меморандум на $3,15 млрд в рамках сделки по климату

АНКАРА, 27 октября. /ТАСС/. Турция подписала меморандум о взаимопонимании в рамках сделки по климату, по которому получит $3,15 млрд из Зеленого климатического фонда ООН. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, которое транслировал телеканал NTV.

"Я хочу поделиться радостной новостью о подписании меморандума о взаимопонимании, по которому наша страна получит $3 157 млн из Зеленого климатического фонда", - сказал Эрдоган. По его словам, "эти средства будут направлены в частный и государственный сектор на поддержку проектов, связанных с вопросами изменения климата".

7 октября турецкий парламент ратифицировал подписанное республикой еще в 2016 году Парижское соглашение по климату. В соответствии со взятыми обязательствами Турции до 2030 года придется значительно сократить выбросы в атмосферу и содействовать выполнению остальных целей парижского договора. Деньги, выделяемые созданным в рамках конвенции ООН по климату Зеленым климатическим фондом, помогут стране исполнять условия этого международного соглашения по климату.