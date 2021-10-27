Greenpeace призвал ЕС отменить перелеты на короткие дистанции

ТАСС, 27 октября. Международная природоохранная организация Greenpeace призвала ЕС запретить перелеты на короткие дистанции, если аналогичный маршрут на поезде занимает меньше шести часов. Об этом сообщается в среду на официальном сайте организации.

"Европейские политики и страны должны запретить ближнемагистральные рейсы там, где уже существует жизнеспособная альтернатива, и инвестировать в железные дороги, чтобы создать европейскую транспортную систему, которая будет полезна для планеты и доступна для всех", - заявила участник кампании Greenpeace по климату и энергетике Лорелей Лимузен. Она отметила, что авиационная промышленность является одной из наименее экологичных в мире.

Согласно опросу Европейского инвестиционного банка, инициативу поддержали 62% жителей стран ЕС. При этом большинство респондентов отмечают, что необходимо увеличить количество ночных железнодорожных рейсов.

По данным аналитического центра Transeuropa, у трети ближнемагистральных рейсов ЕС есть альтернатива в виде аналогичных железнодорожных рейсов длительностью менее шести часов. Так, один из самых загруженных маршрутов в ЕС, Мадрид - Барселона, занимает 2,5 часа на поезде - быстрее, чем суммарное время на аналогичное авиапутешествие. В то же время выброс углекислого газа у самолета на этом маршруте в девять раз выше, чем у поезда.